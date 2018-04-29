"Dur" ihtarına uymayanların aracında uyuşturucu bulundu

Kars'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ve bir kişinin bulunduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Digor-Kars karayolunda uygulama yapan polis ekipleri İ.B'nin idaresindeki 06 BZ 8883 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerini farkeden İ.B, kaçmaya başlayınca polislerce takibe alındı.

"Dur" ihtarına uymayıp Kars istikametine kaçan İ.B, kent merkezinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde uygulama yapan polis ekiplerince yakalandı.

Araçta bulunan İ.B. ve S.G. gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddesi yakalandı.

Otomobil detaylı şekilde aranması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

