Durağan’da 35 yıllık hat yenileniyor

Sinop Durağan Belediyesinin 18 milyonluk alt yapı projesinde sona yaklaşırken, su projesi de hayata geçirildi.
Durağan Belediyesi tarafından ilçedeki içme suyu hatları yenileniyor. Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi.
Alt yapı çalışmalarını kısa sürede tamamlamak arzusunda olduklarını vurgulayan Başkan Kılıçaslan, şöyle konuştu: "Verdiğimiz sözler tek tek hayata geçiyor. İlçemizin su ihtiyacını karşıladığımız ve 35 yıl önce yapılan isale ve şebeke hattını yeniliyoruz. Alt yapı çalışmaları devam ederken, alt yapının geçtiği güzergahlarda su projemizi de hayata geçirerek, alt yapı sorununu tamamen bitirerek hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun.”
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