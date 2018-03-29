HABER

Durağan’da 35 yıllık hat yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Sinop Durağan Belediyesinin 18 milyonluk alt yapı projesinde sona yaklaşırken, su projesi de hayata geçirildi.Durağan Belediyesi tarafından ilçedeki içme suyu hatları yenileniyor.

Durağan’da 35 yıllık hat yenileniyor

Sinop Durağan Belediyesinin 18 milyonluk alt yapı projesinde sona yaklaşırken, su projesi de hayata geçirildi.
Durağan Belediyesi tarafından ilçedeki içme suyu hatları yenileniyor. Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi.
Alt yapı çalışmalarını kısa sürede tamamlamak arzusunda olduklarını vurgulayan Başkan Kılıçaslan, şöyle konuştu: "Verdiğimiz sözler tek tek hayata geçiyor. İlçemizin su ihtiyacını karşıladığımız ve 35 yıl önce yapılan isale ve şebeke hattını yeniliyoruz. Alt yapı çalışmaları devam ederken, alt yapının geçtiği güzergahlarda su projemizi de hayata geçirerek, alt yapı sorununu tamamen bitirerek hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun.”

FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!
Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!
Er'in komutanı için şoke eden planı!Er'in komutanı için şoke eden planı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi

Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Çiftlik Bank'ın ikizi ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çiftlik Bank'ın ikizi ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı

Şans Topu sonuçları 28 Mart: Büyük ikramiye umudu Nisan ayına taşındı!

Şans Topu sonuçları 28 Mart: Büyük ikramiye umudu Nisan ayına taşındı!

Caner Toygar kimdir? Caner Toygar neden intihar etti? İşte son görüntüleri

Caner Toygar kimdir? Caner Toygar neden intihar etti? İşte son görüntüleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.