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Duraktaki taksiye pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

Samsun'da durakta bekleyen taksiye pompalı tüfekle ateş açılması sonucu aracın şoförü yaralandı

Samsun'da durakta bekleyen taksiye pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Murat B.(21) ve Barış D. (19) İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bir taksi durağına giderek aralarında husumet bulunan Paşa Uğurcan Ş'ye ait park halindeki taksiye pompalı tüfekle ateş etti. Saçma isabet etmesi sonucu yaralanan taksi şoförü Ramazan A, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Murat B. ve Barış D. daha sonra Paşa Uğurcan Ş'nin Kışla Mahallesi'ndeki ikametine ve önünde bulunan otomobile ateş açtı. Bu sırada Paşa Uğurcan Ş. de evinden pompalı tüfekle karşılık verdi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri Murat B, Barış D. ve Paşa Uğurcan Ş'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat B. ve Paşa Uğurcan Ş. tutuklandı, Barış D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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