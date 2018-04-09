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Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:13 | Son Güncelleme

Tıp okurken terör örgütü PKK'ya katılan Amerikalı Alina Sanchez'in, Duran Kalkan'ın özel hemşireliğini yapmak için görevlendirildiği ortaya çıktı. Sanchez, Afrin operasyonu sırasında etkisiz hale getirilmişti.

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtında ölü ele geçirilen Legerin Çiya kod adlı Amerikalı Alina Sanchez'in, Kandil'deki PKK kamplarından Afrin'e yollandığı belirlendi. Yapılan araştırmada, Alina Sanchez'in, ülkesinde tıp fakültesinde okurken, 2011 yılında Kuzey Irak'a geldiği ve terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edildi.

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PKK ELEBAŞLARINDAN DURAN KALKAN'IN ÖZEL HEMŞİRESİ

Tıbbi bilgisi nedeniyle burada teröristlere sağlık hizmeti veren Sanchez'in, özellikle örgütün elebaşlarından Avereş kod adlı Mustafa Karasu ve Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın özel hemşireliğini yapmak için görevlendirildiği öğrenildi. Alina Sanchez'in daha sonra Suriye'deki PYD/ YPG'ye gönderildiği ve Zeytin Dalı Harekâtı sırasında da etkisiz hale getirildiği belirlendi. (Sabah)

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DURAN KALKAN KİMDİR?

Duran Kalkan 14 Ağustos 1952 tarihinde Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğdu. Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunda yer alan Kalkan, uzun yıllar boyunca örgüt içerisinde askeri yöneticilik yaptı. Bunun yanında Serxwebûn dergisinde yazılar yazdı. 1980-1990 yılları arasında Almanya'da terör örgütünün finansal sorumlusu olarak çalıştı. Bu dönemde 1988 senesinde Düsseldorf'ta tutuklanarak yargılandı. 1993'de Kuzey Irak'a geçerek Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu komutanlığı ve terör örgütü PKK'nın Yürütme Konseyi üyeliğini yaptı. Daha sonra Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Kurulu üyesi oldu. Duran Kalkan 28 Ekim 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan en çok aranan teröristler listesinde kırmızı bültenle aranmaktadır. Öte yandan Kalkan'ın yakalanması için başına 4 milyon lira para ödülü konulmuştur.

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