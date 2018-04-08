Dursunbey’den Doğu Guta’ya Yardım Tırı Gidiyor

Dursunbey Belediyesi ve İHH insani yardım vakfı tarafında organize edilen yardım kampanyasında toplanan gıda ürünleri düzenlenen tören sonrası Suriye’ye hareket etti.

Dursunbey Belediyesi tarafından başlatılan Doğu Guta ve Afrin halklarına yönelik yardım kampanyası Dursunbey ilçe halkı tarafından büyük destek gördü. Üç gün süren yardım kampanyasında toplanılan yardımlar çok az bir zaman içerisinde çığ gibi büyüdü.

Dursunbey Kaymakamlığı karşısında oluşturulan yardım toplama merkezinde toplanan Kuru Gıda, Un, Bebek Bezi gibi birçok yaşam malzemesi Suriye’ye gidecek tır’a yüklendi. Yardım toplama merkezi önünde Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, İlçe Müftüsü Mehmet Atlı, İHH Dursunbey Temsilcisi Fahri Bahçavan ve Belediye Meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen uğurlama töreninde İlçe Müftüsü Mehmet Atlı tarafından dua yapıldı. Duaların ardından İlçeden ayrılan tır’ın iki gün içerisinde Halep’te bulunan Yardım Toplama merkezine ulaştırılması planlanıyor.

Konu hakkında konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; “Dursunbeyli hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi bugünde mazlum, mağdur kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyor. Üç gün önce başlattığımız yardım kampanyası ile toplanan yaklaşık 25 tonluk insani yardım malzemesi İlçemizde inşallah Doğu Guta ve Afrin’de bulunan kardeşlerimize ulaştırılacak. Bazı vatandaşlarımız kampanyamıza nakit para vererek destek oldu. Toplanan yaklaşık 16 Bin TL tutarında ki parayı da Esnaf Odamız ile birlikte İlçemizdeki küçük esnaflarımızdan alışveriş yaparak değerlendirdik. Esnaflarımızdan makarna, şeker, bulgur, pirinç, çocuk bezi alarak tırımıza yerleştirdik. Allah yapılan yardımları makbul ve kabul eylesin” dedi.