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Dursunbeyli Bisikletçiler Çanakkale’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

Dursunbey Bisiklet Topluluğu (DUBİT) Dursunbey Belediyesi sponsorluğunda Çanakkale’de düzenlenen Çanakkale Bisiklet Festivali’ne katıldı.Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve özel şirketlerin katkılarıyla düzenlenen bisiklet turuna ülke genelinden yaklaşık 5 bin bisiklet tutkunu katıldı.

Dursunbeyli Bisikletçiler Çanakkale’de

Dursunbey Bisiklet Topluluğu (DUBİT) Dursunbey Belediyesi sponsorluğunda Çanakkale’de düzenlenen Çanakkale Bisiklet Festivali’ne katıldı.
Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve özel şirketlerin katkılarıyla düzenlenen bisiklet turuna ülke genelinden yaklaşık 5 bin bisiklet tutkunu katıldı. Gerçekleşen organizasyona katılmak için Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ı makamında ziyaret eden Dursunbey Bisiklet Topluluğu (DUBİT) üyeleri, bu organizasyon için Başkandan destek istedi. Gelen talep üzerine bisiklet tutkunlarına destek sözü veren Başkan Bahçavan, gerçekleşen etkinlikte bisikletçilere ulaşım desteğinde bulundu. Çanakkale’ye hareket eden 10 kişilik DUBİT topluluğu, yapılan etkinliklerde Dursunbey’i temsil etti.

Dursunbeyli Bisikletçiler Çanakkale’de

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