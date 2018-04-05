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Dürüm can aldı! O anlar saniye saniye kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

Karaman'da yolda yürürken yediği tavuk dürüm parçaları nefes borusuna kaçan kişi, kaldırıldığı hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Karaman'da yolda yürürken yediği dürüm ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşarak yere yığılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, 3 Nisan salı günü Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde yürüyen Sait Doğan (30), yediği tavuk dürümün nefes borusuna kaçması sonucu yere yığıldı. Nefessiz kalan Doğan, çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman tavuk dürüm yemek

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ecel
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