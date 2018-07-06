Dürümlü katliamı davası

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Burhan Taş ve avukatı hazır bulundu.

Taş, ifadesinde, patlayıcı yüklü bir araca öncülük etmediğini ileri sürerek, Dürümlü'de yaşanan patlamanın üzerinden uzun bir süre geçmesi nedeniyle o gün nerede olduğunu hatırlamadığını iddia etti.

Üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen Taş, tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında ise sanığın üzerine isnat edilen suçun katalog suçlardan olması, suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve sanığın üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı ile verilmesi beklenen cezayı dikkate alarak tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Taş'ın avukatı, savcının tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına katılmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

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