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Dürümlü'de evlatları katledilen annelerin gözü yaşlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği katliamda eşlerini ve çocuklarını kaybeden anneler, Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor - Katliamda eşini kaybeden Aynur Yaman: - "Anneler Günü kutlanması güzel ama ben böyle güzel şeyleri unuttum. Eşim Anneler Günü'mü kutluyordu, hem annesine hem de bana hediyeler alıyordu. 'Niye hediye alıyorsun?' diye sorduğumda 'Sen de benim çocuklarımın annesisin. Onun için sana da hediye alıyorum.' diyordu" - Katliamda üç çocuğunu kaybeden Muhterem Yakar: - "Sanki bugün bu katliam olmuş. Acıları hala taze ama aradan iki yıl geçmiş. Her araba geçtiğinde sanki oğullarım eve gelecek diye bekliyorum ama bir türlü gelmiyorlar. İçim yanıyor artık konuşamıyorum. Ciğerim yanıyor" - "Şimdi kalan çocuklara babalık da annelik de yapıyorum. Allah onların hakkını bırakmasın"

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği katliamda eşlerini ve çocukların kaybeden anneler, bir Anneler Günü'ne daha gözü yaşlı girdi.

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği katliamda eşlerini ve çocukların kaybeden anneler, Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor.

Saldırıda eşini kaybeden ve yetim kalan 7 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Aynur Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın yaptığı katliamın üzerinden 2 yıl geçtiğini, sevdiklerini kaybetmenin acısının sürdüğünü anlattı.

Devletin yaptığı yardım sayesinde yetim kalan 7 çocuğunu okuttuğunu dile getiren Yaman, "Çocuklar hasta oluyor. Zorluk çok. Çocuklarımı okutacağım. Çocuklarıma annelik ve babalık yapmak bana düştü. Çocuklarım hala babalarını soruyor. Küçük oğlum o zaman dört aylıktı. Fotoğraflarla babasını ona anlatmaya çalışıyorum. Çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Mutlu olmalarını istiyorum. Kendim için istediğimi bir şey yok. Yeter ki onlar mutlu olsun." ifadelerini kullandı.

- "Allah hakkımızı bırakmasın"

"Anneler Günü'nün kutlanması güzel ama ben böyle güzel şeyleri unuttum." diyen Yaman, şöyle konuştu:

"Eşim Anneler Günü'mü kutluyordu. Hem annesine hem de bana hediyeler alıyordu, 'Niye hediye alıyorsun?' diye sorduğumda 'Sen de benim çocuklarımın annesisin. Onun için sana da hediye alıyorum.' diyordu. Bu tür şeyleri önemsiyordu. Şimdi böyle günleri hatırlamak istiyorum. Çocuklarım, Anneler Günü için hazırlık yapmış. Kızım, 'Anneciğim sana hediye hazırladım.' dedi. Oturup ağladım."

Güzel bir şey gördüğünde eşiyle anılarını hatırladığını ve çok üzüldüğünü anlatan Yaman, eşinin bir daha görememenin acısını çok yoğun yaşadığını dile getirdi.

Yaman, "Çocuklarımın gelecekleri var. Eşimle birlikte görecektik ama izin vermediler. Benim gibi birçok kadın var. Onlarca çocuk yetim kaldı. Hepsi hayatla mücadeleye etmeye çalışıyorlar bizim gibi. Çocuklarımız sağlıklı ve onun için mutluyuz. Çok üzgünüz çünkü eşim onları göremiyor. Allah hakkımızı bırakmasın." dedi.

- "Beni kimsesiz bıraktılar"

PKK'nın katliamında oğullarından 6 çocuk babası Orhan, 3 çocuk babası Mustafa ve nişanlı olan oğlu Muhammed'i kaybeden Muhterem Yakar da Kürtçe yaptığı açıklamada, yetim kalan 9 torununa hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.

Çocuklarıyla beraber PKK'nın yaptığı saldırıda 16 kişiyi kaybettiklerini, onlardan geriye 36 çocuk kaldığını ifade eden Yakar, şunları kaydetti:

"İçim yanıyor. Şehit olanların isimlerini anamıyorum. Çocuklarımla beraber 16 kişiyi kaybettik. Bir çocuğum kaldı. Bu çocuklar hala ağlıyor. Oğullarımın kendi tarlalarında yaptığını şimdi başkaları yapıyor. Bu da beni çok üzüyor. İçim yanıyor, hala ağlıyorum. Sanki bugün bu katliam olmuş. Acıları hala taze ama aradan iki yıl geçmiş. Her araba geçtiğinde sanki oğullarım eve gelecek diye bekliyorum ama bir türlü gelmiyorlar. İçim yanıyor artık konuşamıyorum. Ciğerim yanıyor. Şimdi kalan çocuklara babalık da annelik de yapıyorum. Allah onların hakkını bırakmasın. Bizden beter olsunlar. Bizimkiler şehit oldu. Onlar cehennemde yanacaklar. Beni kimsesiz bıraktılar. Oğlum Orhan üç evimize bakıyordu. Çocuklarına bir gün bir tokat bile atmadı. Şimdi ben kalan çocuklara babalık da annelik de yapıyorum."

- Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olmuştu.

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anneler günü Diyarbakır PKK'nın yaptığı Dürümlü Katliamı

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