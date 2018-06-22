Duruşma öncesi işlenen cinayet davasında karar

Adana'da, davalı taraflar arasında adliye yakınlarında çıkan kavgada, bir kişinin ölümü ve 4 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan 9 sanıktan, tutuklu sanık 50 yıl, kardeşi de 24 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Murat Demir ile tutuksuz sanıklar R.D. ve Y.D. katıldı. Seyhan Demir, T. D, H.D, A.K.D, M.D. ve R.S. ise duruşmaya gelmedi.

Tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında, Seyhan Demir'in elinde av tüfeği, Murat Demir'in de tabancayla olay yerine geldiklerini, Murat Demir'in tabancayla ateş ettiğini ve açılan ateş sonucu Hüseyin Denizhan'ın öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Murat Demir'in "kasten öldürme", "4 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs", olay sırasında ağabeyinin yanında olan Seyhan Demir'in de suç işleme iradesini güçlendirdiği gerekçesiyle "kasten öldürme", "4 kişiyi de öldürmeye teşebbüs" suçuna yardım etmekten cezalandırılmasını talep eden savcı, diğer sanıkların beraatini istedi.