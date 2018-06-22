Duruşma öncesi işlenen cinayet davasında karar

Adana'da, davalı taraflar arasında adliye yakınlarında çıkan kavgada, bir kişinin ölümü ve 4 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan 9 sanıktan, tutuklu sanık 50 yıl, kardeşi de 24 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Murat Demir ile tutuksuz sanıklar R.D. ve Y.D. katıldı. Seyhan Demir, T. D, H.D, A.K.D, M.D. ve R.S. ise duruşmaya gelmedi.
Tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.
Savcı, mütalaasında, Seyhan Demir'in elinde av tüfeği, Murat Demir'in de tabancayla olay yerine geldiklerini, Murat Demir'in tabancayla ateş ettiğini ve açılan ateş sonucu Hüseyin Denizhan'ın öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.
Murat Demir'in "kasten öldürme", "4 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs", olay sırasında ağabeyinin yanında olan Seyhan Demir'in de suç işleme iradesini güçlendirdiği gerekçesiyle "kasten öldürme", "4 kişiyi de öldürmeye teşebbüs" suçuna yardım etmekten cezalandırılmasını talep eden savcı, diğer sanıkların beraatini istedi.
Mahkeme heyeti de Murat Demir'i "kasten öldürmeden" 16 yıl, "4 kişiyi öldürmeye teşebbüsten" 32 yıl, "ruhsatsız tabanca taşımaktan" 2 yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezasına çarptırdı. Seyhan Demir'e de 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası veren mahkemeye heyeti, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.
Adana Adliyesi yakınındaki çay ocağının önünde 24 Ocak'ta 2017'de daha önceki bir olay nedeniyle davalık olan taraflar arasında duruşma saatin beklerken çıkan kavgada, Hüseyin Denizhan (41) öldürülmüş, 9 kişi hakkında dava açılmıştı.
Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı
Kocasını öldürdü, bu halde bulundu
Dünyayı sarsacak açıklama! Çekilebiliriz!
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı
Kriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadı
Tescilli güzel evinde ölü bulundu!
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
'Türkiye'nin Maldivleri' 500 bin turist bekliyor
Instagram TV (IGTV) nedir? İşte Instagram'ın yeni özelliğinin detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum