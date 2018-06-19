Duruşma sonrası avukatı darbeden 2 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesi'nde duruşma bitiminde sanık avukatını darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir 23. Asliye Mahkemesi'nde dün bir yaralama davasının duruşmasının ardından, avukat Hasan Erdoğan'a sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Zahir Önder ve Ömer Önder, Alsancak Polis Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakim, zanlıların "kamu görevlisine yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenen kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen bir yaralama davasının duruşmasında, sanık avukatı Hasan Erdoğan, savunma yaptığı sırada izleyici kısmında bulunan karşı tarafın yakınlarının sözlü tacizine maruz kalmış, duruşma bitiminde de 2 kişinin fiziki saldırısına uğramıştı.
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