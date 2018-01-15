'Durusu ve Sazlıdere'deki arsa fiyatları artacaktır'

İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Uslu, Kanal İstanbul Projesi'nin bölgedeki sanayi, turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Prof. Dr. Uslu, projeyle beraber Durusu ve Sazlıdere'deki zaten artmış olan arsa fiyatlarının daha da artacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı belli oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili açıklama yaptı. Buna göre, 5 farklı güzergah üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 4'üncü alternatif olarak düşünülen Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridoru Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı oldu.

TAŞIMA KAPASİTESİ 300 BİN TONA ÇIKACAK

Güzergahı değerlendirip bölgenin çevre ve iklimindeki olası değişikliklere dikkat çeken Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Uslu, projenin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunu söyledi. Süveyş ve Panama kanallarının bulunduğu ülkelerdeki ticaret hacminin yetmediğini ve ülkelerin bunların yanında yeni alternatifler aradığınıyeni kanallar açma projelerinde bulunduğu ve yapılacak olan kanal projesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Uslu, "Dünya ticaretinin yüzde 75'i deniz yoluyla yapılıyor ve deniz yoluyla yapılan ticaret kapsamında hem ihracatın hem ithalatın gelişmesi mümkün. Proje kapsamında, gemilerin boğazlardan geçişiyle 260 bin ton kadar bir taşıma kapasitesi vardı, şu anda kanal projesiyle bu 300 bin tona çıkacak. Yani ithalat ve ihracat yapan firmaların her 6 gemiden 1 tane kazancı olmuş olacak buda özellikle ithalat yapan firmaların kanal istanbulutercih etmesini sağlayacak" dedi.