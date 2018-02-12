Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında önceki gün Afrin’de görev yapan bir ATAK helikopteri kırıma uğradı. Helikopterdeki iki pilot şehit düştü. Başbakan Yıldırım ise helikopterin düşme nedeninin incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını söyledi. TSK’dan yapılan açıklamada, helikopterin kırıma uğradığı belirtilirken olayın kaza mı yahut düşürülme sonucu mu gerçekleştiğine dair bir bilgi verilmedi. ATAK’ın düşüş nedeni detaylı incelemeler sonrası belli olacak. Ancak Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, pilotun son sözleri ‘yangın’ ikazı yönünde oldu.

‘HAFİF SİLAH’ İHTİMALİ



Jelikopterin düşme görüntülerini değerlendiren uzmanlar, arıza, düşme ya da düşürülme gibi her ihtimalin olabileceği bilgisini verdi. Eğer uçak düşürülmüşse bunun bir füze ya da ağır silahla değil hafif silahla vurulma sonucu gerçekleşmiş olabileceğini belirten uzmanlar, pilotun son sözünün yangın ikazı olmasının da helikopterde arıza yahut vurulma sonucu bir sorun olduğunu gösterdiğini belirtti. Kaynaklar, helikopterin bütünlüğünü koruduğu ve bir dış yangın görülmediğinden hareketle, kuyruk rotoru aktarma organlarının zarar görmüş olabileceğine işaret ediyor.