Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında önceki gün Afrin’de görev yapan bir ATAK helikopteri kırıma uğradı. Helikopterdeki iki pilot şehit düştü. Başbakan Yıldırım ise helikopterin düşme nedeninin incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını söyledi. TSK’dan yapılan açıklamada, helikopterin kırıma uğradığı belirtilirken olayın kaza mı yahut düşürülme sonucu mu gerçekleştiğine dair bir bilgi verilmedi. ATAK’ın düşüş nedeni detaylı incelemeler sonrası belli olacak. Ancak Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, pilotun son sözleri ‘yangın’ ikazı yönünde oldu.
‘HAFİF SİLAH’ İHTİMALİ
Jelikopterin düşme görüntülerini değerlendiren uzmanlar, arıza, düşme ya da düşürülme gibi her ihtimalin olabileceği bilgisini verdi. Eğer uçak düşürülmüşse bunun bir füze ya da ağır silahla değil hafif silahla vurulma sonucu gerçekleşmiş olabileceğini belirten uzmanlar, pilotun son sözünün yangın ikazı olmasının da helikopterde arıza yahut vurulma sonucu bir sorun olduğunu gösterdiğini belirtti. Kaynaklar, helikopterin bütünlüğünü koruduğu ve bir dış yangın görülmediğinden hareketle, kuyruk rotoru aktarma organlarının zarar görmüş olabileceğine işaret ediyor.
"İMKANSIZ DEĞİL AMA ZOR"
Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, Yangının, helikopterin uyarı sistemlerinin verdiği, dışarıdan görülmeyecek dahili bir yangına ilişkin ikaz olabileceğini aktaran kaynaklar, “Kuyruk rotoru gittiği zaman helikopterin indirilmesi çok zor oluyor. İmkansız değil ama zor. Tepenin arkasında hızlı bir alçalma görüyoruz ve bu da yangın ikazıyla birleştiğinde düşme nedeninin arıza yahut vurulma sonucu rotorda çıkan yangının kontrolü kaybettirmesi sonucu olabileceğine işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.
GERÇEK NEDEN İNCELEME SONUCU BELLİ OLACAK
Olayın asıl nedeninin kırım raporunun sonucunda ortaya çıkacağını vurgulayan askeri uzmanlar, düşme nedeni henüz tam neden ortaya konulmadığı için ihtimallere yönelik açıklamaların çelişki olarak görülmemesi gerektiğini, her birinin olasılık içerdiğini kaydetti. Uzmanlar, “Helikopterin düşmesine yönelik tüm olasılıklar ifade edilmiş durumda. Şu anda görüntüler de bu olasılıkların her birinin var olduğunu gösteriyor. Gerçek neden ise, incelemeler sonucu ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek” yorumunda bulundu.
İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı
Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya tepki!
NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü
Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır
ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı
Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!
Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü
Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı
'Türklerden gelen mesajlardan bıktım'
Türkiye'nin korkunç cinayetler işleyen seri katilleri
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum