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İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 08:39 | Son Güncelleme

İran Havacılık Kurumu, İstanbul'a dönüş yolunda İran hava sahasında düşen Türk uçağının uçuş teknik verilerini içeren ana belleğe ulaşılmadığını açıkladı.

İran Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü içindeki 11 kişiyle İran'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen özel Türk jetinin düşüş nedenini araştırmak amacıyla kurumda bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye'den temsilcilerin de hazır bulunduğu toplantıda, kazanın nedenini incelemek için eldeki bilgiler ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Kurumun resmi internet sitesinden aktarılan bilgiye göre, kokpit konuşmalarının olduğu ses kayıtlarına ulaşırken, uçuş teknik verilerini içeren diğer kara kutudaki ana bellek bilgilerine aldığı darbe sonucu şu ana kadar ulaşılmadığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın Kanada yapımı olduğundan bu ülkeden yetkililerin de kazanın nedenin araştırılması sürecinde bulunacağı belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu saçmalık niye kara kutu ozaman boş kutu olsun bundan sonra
fetönün işi
ne olucak şimdi
Tedbirsizlik,tedbirsizlik,tedbirsizlik.bu ulkede ne kadar yaygin bir vaka.bu kadar kadercilik de olmaz ki.daha once kac defa ariza verdigi soyleniyor.yazik degilmi bunca cana.
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