Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detaylar

Hayatını kaybeden 11 kişiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgi ve fotoğraflar yürek burktu. Hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni hamileydi.

Kahreden detaylar...

1 / 35 Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Başaran Holding'e ait olan jette, bekârlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı vardı. Hayatını kaybeden 11 kişiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgi ve fotoğraflar yürek burktu. Hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni hamileydi.

2 / 35 İş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu düşen jette hayatını kaybetti.

3 / 35 Başaran Grubu'nun veliahdı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer Ekim ayında nişanlanmıştı. Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın gelecek ay düğünü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi için Dubai’ye gittikleri öğrenildi.

4 / 35 Soho House'da düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenmeyi planlıyordu.

5 / 35 Mina Başaran Ekim ayında nişanlandığı Murat Gezer ile gelecek ay evlenecekti.

6 / 35 Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer’in de Çekya’nın başkenti Prag’da bekarlığa veda gezisinde olduğu iddia edildi.

7 / 35 Mina Başaran ile Murat Gezer çiftinin davetiyeleri ortaya çıktı.

8 / 35 Ailenin tek kızı olan ve şirket yönetiminde de yer alan Mina Başaran, 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran’ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran’dı. Başaran, Koç Üniversitesi’nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School’da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı. Mina, Jasmin Baruh Siloni ve Ayşe And ile Hisar Okulları’ndan arkadaştı.

9 / 35 Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran Fikirtepe'de inşa ettiği dev projeye kızının adını vermişti.

10 / 35 Uçaktaki diğer yolculardan da evlilik gününü almış olanlar vardı. Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay'ın bu yaz birer ay arayla evlenecekleri öğrenildi.

11 / 35 2 GÜN ÖNCE O FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI Hayatını kaybedenlerden Aslı İzmirli, 10 Mart’ta Başaran’ın bekarlığa veda partisi için bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Mücevher tasarımcısı olan İzmirli’nin 'Gia Jewels' isimli bir markası bulunuyordu. Aslı İzmirli Kasım ayının sonunda nişanlanmıştı.

12 / 35 Baguette Jewellery kurucularından Jasmin Baruh Siloni ise yaklaşık 2 yıl önce evlenmişti. Siloni, hamileydi.

13 / 35 New York Ackerman Institute mezunu olan Ayşe And ise klinik psikologdu. Ayşe And de nişanlıydı.

14 / 35 Liana Hananel, "Lily and Rose" isimli marka ile bir çok ünlü ismi giydiriyordu. Mayo tasarımcısı Liana Hananel, evli ve 4 aylık bir bebeği vardı.

15 / 35 Sinem Akay, Erak Giyim’in ortaklarından işadamı Çetin Akay’ın kızı... Eğitimini moda ve pazarlama alanında tamamlayan Sinem Akay, ’Casa di Denim’ adlı kendi markasını geçtiğimiz yıl kurmuştu.

16 / 35 Burcu Gündoğar Urfalı, İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.

17 / 35 Bursalı iş insanı Orhan Coşkun’un kızı mimar Zeynep Coşkun...

18 / 35 Bursa'da bulunan Toyota Akkoyunlu'nun sahibi olan Orhan Coşkun'un kızı mimar Zeynep Coşkun (28) da düşen jette hayatını kaybetti. Bir süre önce Bursa’da iş adamı Arda Efe ile nişanlanan Zeynep Coşkun’un 12 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak düğün ile evleneceği öğrenildi.

19 / 35 Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken Ayjet Uçuş Okulu’nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları’nda Airbus A320 filosunda uçtu.

20 / 35 Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet’ti. Melike Kuvvet'in, FETÖ'nün kumpasına kurban gittiği ve yaşamını sürdürebilmek için sivil havacılıkta pilotluk yapmaya mecbur kaldığı ortaya çıktı.

21 / 35 Melike Kuvvet, FETÖ kumpasıyla “Pavyonda şarkı söylemişsin, gece kulüplerinde çıkıyormuşsun” iddiası ile ordudan ihraç edilmiş. Melike Kuvvet’in en son 10 gün önce ailesini görmek için Konya’ya geldiği belirtildi. Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Melike Kuvvet’in yakınlarına FETÖ kumpasıyla ordudan atıldığını ancak Mayıs ayında Binbaşı rütbesiyle yeniden üniformasını giyeceğini, bu nedenle de çok heyecanlı olduğunu söylediği öğrenildi.

22 / 35 Uçuş ekibinde ise kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding’de kabin memuru olarak görev yapıyordu. Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

23 / 35 Düşen jette arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran, Instagram’dan renkli paylaşımlarda bulunmuştu.

24 / 35 Mimar Zeynep Coşkun...

25 / 35 Zeynep Coşkun...

26 / 35 Arda Efe ile nişanlanan Zeynep Coşkun’un 12 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak düğün ile evleneceği öğrenildi.

27 / 35 Hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet

28 / 35 Melike Kuvvet

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30 / 35 Mina Başaran...

31 / 35 İran'da düşen Başaran Holding'e ait jet...

32 / 35 DUBAİ dönüşü İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel jette yaşamını yitiren 11 kişi arasında yer alan Mina Başaran’ın babası Hüseyin Başaran, Antalya’daki firması CMB Yatçılık tarafından imal edilen ve 'Dünyanın En İyi Dizayn' ödülü de alan 23 milyon Euro’luk süperlüks yata kızının adını vermişti.

33 / 35 Feci kazada hayatını kaybedenlerin acılı ailelerinin İran Şehrekürd Havalimanı’ndaki çaresiz bekleyişi yürekleri yaktı.

34 / 35 Cenazeler helikopterle taşındı.