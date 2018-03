Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detaylar

İş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu düşen jette hayatını kaybetti.

Ailenin tek kızı olan ve şirket yönetiminde de yer alan Mina Başaran, 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran’ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran’dı. Başaran, Koç Üniversitesi’nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School’da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı. Mina, Jasmin Baruh Siloni ve Ayşe And ile Hisar Okulları’ndan arkadaştı.

Uçaktaki diğer yolculardan da evlilik gününü almış olanlar vardı. Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay'ın bu yaz birer ay arayla evlenecekleri öğrenildi.

New York Ackerman Institute mezunu olan Ayşe And ise klinik psikologdu. Ayşe And de nişanlıydı.