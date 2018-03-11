Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

İran'da düşen uçağın Kaptan Pilotu Melike Kuvvet olduğu öğrenildi.. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding’in uçağında görev yapıyordu.
Kokpit'te yer alan habere göre, ikinci Pilot ise Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti.
Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot loraka görev yapıyor.
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