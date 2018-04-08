Düşlerinin peşinden giden diş hekimi bisikletiyle yollarda

Diş hekimliğinin sıra dışı yaşamıyla dikkat çeken Yalçın Ergin, Kurtuluş Savaşı’nın verildiği dönemde "Batı Cephesi" olarak bilinen bölgeyi bisikleti ile 5 günde gezdi.

Yalçın Ergir, Everest’e çıkan, uçaktan tandem atlayış yapan, tenis oynayarak birçok kupa ve derece elde eden, hatta kitap yazan bir diş hekimi. Hayallerini gerçekleştirmek üzere yollara düştüğü için kendisine "Düş Hekimi" diyor. Birçok düşün gerçekleşebileceğini göstermek ve teşvik etmek amacıyla aktivitelerini kendi bloğundan, fotoğrafları ve hikayesiyle paylaşıyor. Diş Hekimi olarak bu yolculuğa çıkmak için işinde randevuları daha erkene vererek, akşam geç saatlere kadar çalışıp bu yolculuk için hazırlık yaptığını vurgulayan Ergir, ’’Hangi işi yaparsak yapalım en iyisini yapabilmeliyiz. En büyük hayalim bu ülkeyi bisikletle pedal pedal gezmek, turistik yerlerinden ziyade Anadolu’nun her karışını görmek’’ şeklinde konuştu.

Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı’nı verdiği günlerdeki Batı Cephesi’ni bisikletiyle 5 günlük bir yolculuk yaparak deneyimlediğini belirten Ergin, hissettiklerini paylaşarak, ’’1922’de Mart sonunda batı cephesinde müthiş bir hazırlık var. Afyon, Kütahya, Eskişehir düşman işgali altında ve işgalin doğusunda büyük bir hazırlık var. Çoluk, çocuk, kadın, erkek onca yoksulluk şartlarında düşmanı ülkeden kovmak için büyük bir çalışma yapıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Batı Cephesi’nde teftişte bulunuyor. Bu tarihlerde ben de bu ortamı solumak, detaylı bilgileri yerinde öğrenmek ve bu deneyimi dostlarımla paylaşmak için bisikletle Çay, Akşehir, Ilgın bütün Batı Cephesi’nin noktalarında bir yolculuk yaptım. Batı Cephesi’nin karargahı olarak kullanılan bina Akşehir’de müze olmuş. Akşehir halkının geceleri ay ışında nasıl kağnılarla cephane taşıdığını, nasıl emek emek hazırlanıldığını, tarihin yaşandığı yerlerde, istasyonda, yollarda teftiş sırasındaki her ortamı o dönemin bire bir aynı mevsiminde adım adım kat ederek gözlemledim. Çok soğuk ve yağışlı bir dönemdeydi. Ama insan gönülle yaptığı zaman bunlar hiç etkilemiyor tabi" ifadelerini kullandı.