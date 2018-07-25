Düşmana teslim olmayı asla düşünmeyenlerin şehri: Xanthos

ALİ RIZA AKKIR - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti, düşmana teslim olmayı düşünmeyen insanların hüzünlü hikayesi ve zamana meydan okuyan kalıntılarıyla dikkati çekiyor. Kınık Mahallesi'ndeki kentte 1950'de Fransızların başlattığı kazı çalışmaları 2011'den itibaren Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü kazı ekibince devam ettiriliyor. Likya uygarlığının en önemli idari merkezi olan ve milattan önce 2. yüzyılda başkent olarak kullanılan Xanthos Antik Kenti'nde, Likya dönemi dikme mezar taşları ile kaya mezarlarının bugüne ulaştığı görülüyor. Tarihi kalıntıların yanı sıra kentte yaşanan savaşlarla ilgili anlatılan hikayelerle de Xanthos Antik Kenti, hüzünlü geçmişiyle misafirlerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Antik Kent Kazı Başkanı Prof. Dr. Burhan Varkıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Xanthos'un özellikle arkaik ve klasik dönemler içerisinde İsa'dan önce 7. yüzyıldan başlayarak 5. yüzyıla kadar bölgenin en önemli kenti konumunda olduğunu söyledi.

Likya'nın Antalya kent merkezinden başlayarak batıda Fethiye, kuzeyde Elmalı'ya kadar uzanan geniş bir alana yayıldığını anlatan Varkıvanç, "Xanthos, Anadolu'da UNESCO miras listesine giren kentlerin de başında geliyor. Kent, Letoon ile değerlendirilerek beşinci alan olarak listeye alınıyor. Letoon başlangıçta Xanthos'a bağlı bir kutsal alan iken daha sonra tüm bölgenin kutsal alanı oluyor." dedi. Varkıvanç, kentin uzun yıllar bölgenin en büyük kenti konumunda, idari ve ekonomik anlamda üst düzey bir yer olması dolayısıyla UNESCO'nun listesinde bulunduğunu ifade etti. - "Perslerin ve Brutus'un işgalini Heradot yazıyor" Bölgeyi idare edenlerin kentte yaşamasının özellikle anıt mezarların ve diğer yapıların inşa edilmesinde büyük etken olduğunu belirten Varkıvanç, şöyle devam etti: "Kentte yaklaşık 15 tane büyük bezeli yazıtlı mezar anıtları bölgenin kültürünün yaşatılması ve tanıtılmasında büyük etken. Xanthos, bölgenin önder kenti olması nedeniyle tarihte birçok kez saldırıya uğruyor. Örneğin İsa'dan önce 6. yüzyılın ortalarında Persler tarafından işgal ediliyor. Daha sonra Atinalı komutan Kimon'un saldırısına uğruyor. Bundan yaklaşık 400 yıl sonra da Romalı Brutus tarafından işgal ediliyor. Perslerin ve Brutus'un işgali Heradot tarafından yazılıyor."