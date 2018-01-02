HABER

Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 23:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Şanlıurfa Kalesi'nde doğum gününde fotoğraf çektirmek isteyen Halil Dağ'ın düşerek hayatını kaybettiği olay, yakındaki bir kafeteryanın güvenlik kamerasınca kaydedildi

Tarihi Şanlıurfa Kalesi'nde fotoğraf çektirmek isteyen Halil Dağ'ın, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tatil dolayısıyla tarihi dün Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezen Halil Dağ (38), beraberindeki 3 arkadaşıyla kalede özçekim yaptığı sırada dengesini kaybederek 50 metre yükseklikten kayalık zemine düşmüş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Dağ'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Abdurrahman Dede Mezarlığında toprağa verilmişti.

Bu arada, Dağ'ın Şanlıurfa manzarasını arkasına alarak fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybedip kayalık zemine düşme anı yakındaki bir kafeteryanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Dağ'ın kayalık alana çarparak yere düştüğü, olayı görenlerin ise bu yöne doğru koştuğu görülüyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.