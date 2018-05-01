HABER

Düşmesinden korkulan 'Zincirli Kayalar' kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, tepelik alanda yan yana bulunduğu için 'Zincirli Kayalar' olarak adlandırılan büyük taş kütleleri, dinamitlerle patlatılıp kaldırılacak.  Dağçeşme ve Moymul mahalleleri arasında, tepelik alanda bulunan kaya parçaları alt kesimlerdeki evler ve yoldan geçen araçlar için tehlike yaratıyor.

Düşmesinden korkulan 'Zincirli Kayalar' kaldırılıyor

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, tepelik alanda yan yana bulunduğu için 'Zincirli Kayalar' olarak adlandırılan büyük taş kütleleri, dinamitlerle patlatılıp kaldırılacak.
Dağçeşme ve Moymul mahalleleri arasında, tepelik alanda bulunan kaya parçaları alt kesimlerdeki evler ve yoldan geçen araçlar için tehlike yaratıyor. Tavşanlı Belediyesi, kayalıkların kaldırılması için çalışma başlattı. İstanbul merkezli bir şirketle anlaşan belediye, önümüzdeki günlerde kaya parçalarını dinamitlerle patlatıp, alanı temizleyecek.
Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Büyüklükleri nedeniyle de yerleşim alanlarını tehdit eden 'Zincirli Kayaları' kaldırma zamanı geldi. Uzun yıllar bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımız Allah göstermesin yaşanabilecek küçük bir depremde bu kayaların evlerinin üzerine yuvarlanıp can ve mal kaybına neden olabileceği endişesiyle bizlerden talepte bulunuyordu. Bu konuda bir proje hazırlandı. Zincirli Kayalar'ı kaldırıyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
'ZİNCİRLİ DEDE, RUHUNA FATİHA'
İlçe sakinleri, kayalıkların olduğu yere kimler tarafından konulduğunu bilmedikleri 'Zincirli Dede, Ruhuna Fatiha' yazılı mermer tabela asıldığını söyleyerek, "Burası bir türbe değil. Yan yana kaya parçaları olduğu için buraya 'Zincirli Kayalar' adı verilmiş. Bu kayalıklar, Allah göstermesin buradan göçmüş olsa Moymul Mahallesi'nin yarısını götürür. Bunun için bunların kaldırılması gerekir" dedi.
Bir ilçe sakini de "Zincirli Kayalar bir magma püskürtüsüdür. Burayı korumak için bir de 'Zincirli dede' taşı koymuşlar oraya. 'Dede bunları duasıyla durdurdu' denir. Ama aslında orada ne ölü vardır ne de dede vardır. Böyle bir şey yoktur" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Düşmesinden korkulan 'Zincirli Kayalar' kaldırılıyorDüşmesinden korkulan 'Zincirli Kayalar' kaldırılıyorDüşmesinden korkulan 'Zincirli Kayalar' kaldırılıyorDüşmesinden korkulan 'Zincirli Kayalar' kaldırılıyor

AK Parti'de kritik tarih 6 MayısAK Parti'de kritik tarih 6 Mayıs
Manisa'da gece yarısı depremManisa'da gece yarısı deprem
Almanya'da skandal Türkiye kararıAlmanya'da skandal Türkiye kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

İlginizi Çekebilir

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Bodrum açıklarında korkutan deprem! İşte son depremin şiddeti ve merkez üssü

Bodrum açıklarında korkutan deprem! İşte son depremin şiddeti ve merkez üssü

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Taksim ve Maltepe Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı

Taksim ve Maltepe Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.