Düşmesinden korkulan 'Zincirli Kayalar' kaldırılıyor

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, tepelik alanda yan yana bulunduğu için 'Zincirli Kayalar' olarak adlandırılan büyük taş kütleleri, dinamitlerle patlatılıp kaldırılacak. Dağçeşme ve Moymul mahalleleri arasında, tepelik alanda bulunan kaya parçaları alt kesimlerdeki evler ve yoldan geçen araçlar için tehlike yaratıyor. Tavşanlı Belediyesi, kayalıkların kaldırılması için çalışma başlattı. İstanbul merkezli bir şirketle anlaşan belediye, önümüzdeki günlerde kaya parçalarını dinamitlerle patlatıp, alanı temizleyecek. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Büyüklükleri nedeniyle de yerleşim alanlarını tehdit eden 'Zincirli Kayaları' kaldırma zamanı geldi. Uzun yıllar bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımız Allah göstermesin yaşanabilecek küçük bir depremde bu kayaların evlerinin üzerine yuvarlanıp can ve mal kaybına neden olabileceği endişesiyle bizlerden talepte bulunuyordu. Bu konuda bir proje hazırlandı. Zincirli Kayalar'ı kaldırıyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 'ZİNCİRLİ DEDE, RUHUNA FATİHA' İlçe sakinleri, kayalıkların olduğu yere kimler tarafından konulduğunu bilmedikleri 'Zincirli Dede, Ruhuna Fatiha' yazılı mermer tabela asıldığını söyleyerek, "Burası bir türbe değil. Yan yana kaya parçaları olduğu için buraya 'Zincirli Kayalar' adı verilmiş. Bu kayalıklar, Allah göstermesin buradan göçmüş olsa Moymul Mahallesi'nin yarısını götürür. Bunun için bunların kaldırılması gerekir" dedi. Bir ilçe sakini de "Zincirli Kayalar bir magma püskürtüsüdür. Burayı korumak için bir de 'Zincirli dede' taşı koymuşlar oraya. 'Dede bunları duasıyla durdurdu' denir. Ama aslında orada ne ölü vardır ne de dede vardır. Böyle bir şey yoktur" diye konuştu.

