"Düşük karbonlu ekonomiye geçişi için çözümler sunmayı sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Yöneticisi Çağla Eker Altınkulp, Türkiye'nin yıllık karbondioksit salımının 12 milyon ton azalmasına katkıda bulunduklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişi için çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TSKB'den yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi, geniş bir katılımla gerçekleşti. TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı-Escarus Genel Müdürü Hülya Kurt moderatörlüğünde gerçekleştirilen "İklim Finansmanı Küresel Gelişmeleri ve Türkiye" oturumunda konuşan Altınkulp, düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda TSKB'nin sunduğu yenilikçi çözümleri anlattı. Altınkulp, TSKBnin düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda sunduğu finansal destekler ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi vererek, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda finans sektörünün önemli bir rolü olduğunu kaydetti.

- "Karbon salımının azaltılmasına 12 milyon tonluk katkı yaptık" TSKB olarak düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda pek çok yenilikçi çözüm sunduklarını belirten Altınkulp, "Kredi portföyümüzün yüzde 68'i sürdürülebilirlik yatırımlarından oluşuyor. Yenilenebilir enerjide 15 yılı geride bıraktık. Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünün yüzde 15'ini finanse etmiş durumdayız. Yine çok güçlü bir alan olduğumuz enerji ve kaynak verimliliğinde 131 projeye 900 milyon dolarlık finansman sağladık. Sürdürülebilirlik portföyümüz tabii ki sadece bu projelerle sınırlı değil." ifadelerini kullandı. Altınkulp, sürdürülebilir turizm, ihracat, yeşil binalar, kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği gibi pek çok farklı alandaki yatırımları desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "Seçtiğimiz alanlar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile de yakından alakalı. Örneğin, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek kesimler arasında kadınların yer aldığını biliyoruz. Buradan hareketle geliştirdiğimiz kadın istihdamı kredimizle iş hayatına daha çok kadının katılması için fırsat yaratıyoruz. Tüm bu destekler sonucunda ülkemizin yıllık karbondioksit salımının 12 milyon ton azalmasına katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişi için çözümler sunmaya devam edeceğiz."