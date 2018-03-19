Düşünce Atölyesi’nin üçüncü semineri yapıldı

İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi’nin düzenlediği Düşünce Atölyesi’nin üçüncü semineri gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi’nin organize ettiği Düşünce Atölyesi seminerlerinin üçüncüsü İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu seminerde bu hafta Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çapku, “Felsefe ve Eleştiri Zihniyeti” başlıklı konuyu sundu.

Felsefenin insan için önemli bir düşünce sistematiği oluşturduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Ahmet Çapku, felsefe olmadan hiçbir bilim dalının kendi başına doğru bir işlev göremeyeceğini söyledi. İslam tarihinden örneklerle felsefenin ve eleştiri kültürünün önemini anlatan Çapku, sahabenin dünyevi birçok konuda Peygamber Efendimizin görüşüne karşı kendi düşüncelerini söylediğine ve bu durumun Peygamber Efendimiz tarafından ciddiye alındığına dikkat çekti.

Doç. Dr. Ahmet Çapku konuşmasında, “Sahabesine dünyevi ve akli konularda kendini tenkit edebilme özgüveni veren bir peygamberin getirdiklerine inanan birisi, hangi konumda bulunursa bulunsun zihnen hem eleştirel düşünebilmeli hem de samimi, açık yüreklilikle eleştiriye açık olmalıdır” dedi.

Seminer sonunda İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi’nin sosyal medya hesaplarından sorulan soruya doğru cevap veren 5 katılımcıya, Doç. Dr. Ahmet Çapku’nun tercümesini yaptığı İsmail Fenni Ertuğrul’un Kitâb-ı İzâle-i Şukûk (Dozy’nin "Tarîh-i İslâmiyet"i Üzerine Reddiyedir) kitabı hediye edildi.