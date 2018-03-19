HABER

Düşünce Atölyesi’nin üçüncü semineri yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:18 | Son Güncelleme

İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi’nin düzenlediği Düşünce Atölyesi’nin üçüncü semineri gerçekleştirildi.İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi’nin organize ettiği Düşünce Atölyesi seminerlerinin üçüncüsü İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi’nin düzenlediği Düşünce Atölyesi’nin üçüncü semineri gerçekleştirildi.
İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi’nin organize ettiği Düşünce Atölyesi seminerlerinin üçüncüsü İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu seminerde bu hafta Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çapku, “Felsefe ve Eleştiri Zihniyeti” başlıklı konuyu sundu.
Felsefenin insan için önemli bir düşünce sistematiği oluşturduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Ahmet Çapku, felsefe olmadan hiçbir bilim dalının kendi başına doğru bir işlev göremeyeceğini söyledi. İslam tarihinden örneklerle felsefenin ve eleştiri kültürünün önemini anlatan Çapku, sahabenin dünyevi birçok konuda Peygamber Efendimizin görüşüne karşı kendi düşüncelerini söylediğine ve bu durumun Peygamber Efendimiz tarafından ciddiye alındığına dikkat çekti.
Doç. Dr. Ahmet Çapku konuşmasında, “Sahabesine dünyevi ve akli konularda kendini tenkit edebilme özgüveni veren bir peygamberin getirdiklerine inanan birisi, hangi konumda bulunursa bulunsun zihnen hem eleştirel düşünebilmeli hem de samimi, açık yüreklilikle eleştiriye açık olmalıdır” dedi.
Seminer sonunda İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi’nin sosyal medya hesaplarından sorulan soruya doğru cevap veren 5 katılımcıya, Doç. Dr. Ahmet Çapku’nun tercümesini yaptığı İsmail Fenni Ertuğrul’un Kitâb-ı İzâle-i Şukûk (Dozy’nin "Tarîh-i İslâmiyet"i Üzerine Reddiyedir) kitabı hediye edildi.

8 sene boyunca kızına dehşeti yaşattı8 sene boyunca kızına dehşeti yaşattı
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırıTürkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı
Cübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret ettiCübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

ABD'li komutan, PKK'nın öldürdüğü Alluş'un cenazesinde

ABD'li komutan, PKK'nın öldürdüğü Alluş'un cenazesinde

Vali Şahin açıkladı! 2 Nisan'a kadar sisteme dahil olmayan...

Vali Şahin açıkladı! 2 Nisan'a kadar sisteme dahil olmayan...

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.