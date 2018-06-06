HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

KTÜ Teknoloji Transfer Ofisince düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı 87 proje sergilendi - Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal: - "İnşallah düşlenen, daha sonra tasarlanan ve bugün görücüye çıkan projelerimiz, geleceğe yönelik daha büyük projelerin habercisi olur"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transfer Ofisince düzenlenen "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nda, öğrencilerin hazırladığı 87 proje sergilendi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin bu yıl 13'üncüsünün düzenlendiğini söyledi.

"Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nın ilk olarak bir bölüm faaliyeti olarak başladığını ve zamanla bugünkü geniş katılımlı şekline dönüştüğünü anlatan Baykal, "Bunlar bir ekip çalışması ve çalışmaya herkesin katkısı oluyor ama esas katkı düşleyen, düşlediğini tasarlayan ve bugün buraya getiren arkadaşlarımın." dedi.

Baykal, KTÜ'nün Türkiye'nin dördüncü üniversitesi olduğunu ve bir hedefle kurulduğunu vurgulayarak üniversite bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi hakkında da bilgi verdi.

Bir birimin kimlik kazanmasının ve belli bir noktaya gelmesinin kolay olmadığını belirten Baykal, Teknoloji Transfer Ofisinin bugün 5 dalda faaliyetlerine hızlı şekilde devam ettiğini aktardı.

Baykal, Trabzon Üniversitesinin de kente hayırlı olmasını dileyerek "İnşallah düşlenen, daha sonra tasarlanan ve bugün görücüye çıkan projelerimiz, geleceğe yönelik daha büyük projelerin habercisi olur." dedi.

- "Arzumuz proje pazarımızın Trabzon sınırlarını aşması"

KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız da KTÜ'nün bilginin ticarileştirilmesi, yapılan bilimsel çalışmaların sanayiye uyarlanması, bunların bir katma değere dönüşmesiyle ilgili değişik faaliyetler yürüttüğünü ifade etti.

Teknoloji Transfer Ofisinin de bu minvalde bir arayüz olarak üniversiteyle şehir arasında, üniversiteyle sanayiciler arasında ve üniversiteyle toplum arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Arzumuz aslında proje pazarımızın KTÜ nezdinde bir bilimsel pazarından çıkıp Trabzon sınırlarını aşıp ulusal bir proje pazarına çevrilmesidir. İnşallah ileriki yıllarda biz bunu hayal ediyoruz. Arzumuz proje pazarımızın uluslararası bir proje pazarına dönüşmesidir."

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Trabzon'da orta ve yüksek teknolojik üretim merkezi ve üssü olması konusunda bir stratejik planı hayata geçirme doğrultusunda üniversiteyle birlikte çalıştıklarını dile getirerek TTSO olarak üniversitedeki projeleri destekleme noktasında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, TTSO ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında geleceğe dönük işbirliği protokolü, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman tarafından imzalandı.

Daha sonra katılımcılar, 87 projenin sergilendiği alanı gezerek ilgililerden projeler hakkında bilgi aldı.

Program, Mitsubishi Electric Pazarlama Departmanı Kıdemli Müdürü Kazuyoshi Hara tarafından "Japonya'da Teknolojik Gelişmeler" konulu sunumla devam etti.

Projeler, 8 Haziran'a kadar sergilenecek.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Maltepeli çocuklar çevre gününü eğlenerek kutladılarMaltepeli çocuklar çevre gününü eğlenerek kutladılar
Artvin'in 3 ilçesindeki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin ediyorArtvin'in 3 ilçesindeki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yalova bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Yalova bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Karabük bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Karabük bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Kilis bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Kilis bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Osmaniye bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Osmaniye bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İstanbul bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İstanbul bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Minik Kaan'ın yardım çığlığı

Minik Kaan'ın yardım çığlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.