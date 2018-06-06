Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transfer Ofisince düzenlenen "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nda, öğrencilerin hazırladığı 87 proje sergilendi.
Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin bu yıl 13'üncüsünün düzenlendiğini söyledi.
"Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nın ilk olarak bir bölüm faaliyeti olarak başladığını ve zamanla bugünkü geniş katılımlı şekline dönüştüğünü anlatan Baykal, "Bunlar bir ekip çalışması ve çalışmaya herkesin katkısı oluyor ama esas katkı düşleyen, düşlediğini tasarlayan ve bugün buraya getiren arkadaşlarımın." dedi.
Baykal, KTÜ'nün Türkiye'nin dördüncü üniversitesi olduğunu ve bir hedefle kurulduğunu vurgulayarak üniversite bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi hakkında da bilgi verdi.
Bir birimin kimlik kazanmasının ve belli bir noktaya gelmesinin kolay olmadığını belirten Baykal, Teknoloji Transfer Ofisinin bugün 5 dalda faaliyetlerine hızlı şekilde devam ettiğini aktardı.
Baykal, Trabzon Üniversitesinin de kente hayırlı olmasını dileyerek "İnşallah düşlenen, daha sonra tasarlanan ve bugün görücüye çıkan projelerimiz, geleceğe yönelik daha büyük projelerin habercisi olur." dedi.
- "Arzumuz proje pazarımızın Trabzon sınırlarını aşması"
KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız da KTÜ'nün bilginin ticarileştirilmesi, yapılan bilimsel çalışmaların sanayiye uyarlanması, bunların bir katma değere dönüşmesiyle ilgili değişik faaliyetler yürüttüğünü ifade etti.
Teknoloji Transfer Ofisinin de bu minvalde bir arayüz olarak üniversiteyle şehir arasında, üniversiteyle sanayiciler arasında ve üniversiteyle toplum arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:
"Arzumuz aslında proje pazarımızın KTÜ nezdinde bir bilimsel pazarından çıkıp Trabzon sınırlarını aşıp ulusal bir proje pazarına çevrilmesidir. İnşallah ileriki yıllarda biz bunu hayal ediyoruz. Arzumuz proje pazarımızın uluslararası bir proje pazarına dönüşmesidir."
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Trabzon'da orta ve yüksek teknolojik üretim merkezi ve üssü olması konusunda bir stratejik planı hayata geçirme doğrultusunda üniversiteyle birlikte çalıştıklarını dile getirerek TTSO olarak üniversitedeki projeleri destekleme noktasında yaptıkları çalışmaları anlattı.
Konuşmaların ardından KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, TTSO ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında geleceğe dönük işbirliği protokolü, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman tarafından imzalandı.
Daha sonra katılımcılar, 87 projenin sergilendiği alanı gezerek ilgililerden projeler hakkında bilgi aldı.
Program, Mitsubishi Electric Pazarlama Departmanı Kıdemli Müdürü Kazuyoshi Hara tarafından "Japonya'da Teknolojik Gelişmeler" konulu sunumla devam etti.
Projeler, 8 Haziran'a kadar sergilenecek.
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