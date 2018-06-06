Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transfer Ofisince düzenlenen "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nda, öğrencilerin hazırladığı 87 proje sergilendi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin bu yıl 13'üncüsünün düzenlendiğini söyledi.

"Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nın ilk olarak bir bölüm faaliyeti olarak başladığını ve zamanla bugünkü geniş katılımlı şekline dönüştüğünü anlatan Baykal, "Bunlar bir ekip çalışması ve çalışmaya herkesin katkısı oluyor ama esas katkı düşleyen, düşlediğini tasarlayan ve bugün buraya getiren arkadaşlarımın." dedi.

Baykal, KTÜ'nün Türkiye'nin dördüncü üniversitesi olduğunu ve bir hedefle kurulduğunu vurgulayarak üniversite bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi hakkında da bilgi verdi.

Bir birimin kimlik kazanmasının ve belli bir noktaya gelmesinin kolay olmadığını belirten Baykal, Teknoloji Transfer Ofisinin bugün 5 dalda faaliyetlerine hızlı şekilde devam ettiğini aktardı.