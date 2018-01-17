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Düşürdüğü parayı teyzesinin oğlu buldu

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 15:51 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde emekli Zeyni Borazan'ın (66) bankadan çıkıp aracına binerken düşürdüğü 4 bin 200 lirayı, tesadüfen oradan geçen öz teyzesinin oğlu çiftçi Ahmet Göçer (44) buldu. Paranın teslimi için banka görevlileri ve zabıta eşliğinde banka şubesi önünde buluşan Borazan ve Göçer, birbirlerini görünce şaşırdı.

Serik Orman İşletme Şefliği'nden emekli Zeyni Borazan, pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Serik'teki bir banka şubesinden bir miktar para çekti. Eve gittiğinde 4 bin 200 lira eksik olduğunu fark eden Borazan, bankaya giderek eksik para verildiğini söyledi. Banka görevlileri ise güvenlik kamerası görüntülerinde yaptıkları incelemede eksik para verilmediğini belirledi. Zeyni Borazan bunun üzerine evine döndü.

ARACINA BİNERKEN DÜŞÜRMÜŞ

Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Göçer, aynı gün birkaç saat sonra banka şubesinin arka caddesinde yürürken yerde deste halinde para olduğunu gördü. Parayı alarak Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giden Ahmet Göçer, sahibinin bulunması için yardım istedi. Parayı bulduğu yeri tarif eden Göçer'in verdiği bilgiler doğrultusunda çevredeki banka şubeleriyle görüşen zabıta ekipleri, Zeyni Borazan'ın bir miktar para kaybettiğini öğrendi. Yapılan araştırmada paranın Zeyni Borazan'a ait olduğu ve banka şubesinden çıktıktan sonra arka caddeye park ettiği aracına bindiği sırada düşürdüğü anlaşıldı.

ŞAŞIRTAN TESADÜF

Banka yetkilileri, zabıta görevlileri ve Ahmet Göçer dün Zeyni Borazan ile irtibata geçerek banka şubesine çağırdı. Parasının bulunduğunu öğrenen Zeyni Borazan, akşam üzeri bankaya geldiğinde parasını bulan kişinin öz teyzesinin oğlu Ahmet Göçer olduğunu gördü. Ahmet Göçer ve Zeyni Borazan durum karşısında şaşırdı. Göçer daha sonra parayı teyzesinin oğlu Zeyni Borazan'a teslim etti.

'PARAYI BULAN GÖÇER TEYZEMİN OĞLU'

Zeyni Borazan, "Parayı çektikten sonra aracıma binip, eve gittim. Paranın bir miktarının olmadığını görünce, hemen bankaya döndüm ve eksik verdiklerini söyledim. Banka görevlileri ise parayı tam olarak teslim ettiklerini belirtti. Bankadan ayrıldıktan sonra beni arayan zabıta ekipleri, paramın bulunduğunu söyledi. Parayı bulan Ahmet Göçer ile bankanın önünde buluşarak, parayı teslim aldım. Göçer teyzemin oğlu" dedi.

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