Düşürdüğü parayı teyzesinin oğlu buldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde emekli Zeyni Borazan'ın (66) bankadan çıkıp aracına binerken düşürdüğü 4 bin 200 lirayı, tesadüfen oradan geçen öz teyzesinin oğlu çiftçi Ahmet Göçer (44) buldu. Paranın teslimi için banka görevlileri ve zabıta eşliğinde banka şubesi önünde buluşan Borazan ve Göçer, birbirlerini görünce şaşırdı.

Serik Orman İşletme Şefliği'nden emekli Zeyni Borazan, pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Serik'teki bir banka şubesinden bir miktar para çekti. Eve gittiğinde 4 bin 200 lira eksik olduğunu fark eden Borazan, bankaya giderek eksik para verildiğini söyledi. Banka görevlileri ise güvenlik kamerası görüntülerinde yaptıkları incelemede eksik para verilmediğini belirledi. Zeyni Borazan bunun üzerine evine döndü.

ARACINA BİNERKEN DÜŞÜRMÜŞ

Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Göçer, aynı gün birkaç saat sonra banka şubesinin arka caddesinde yürürken yerde deste halinde para olduğunu gördü. Parayı alarak Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giden Ahmet Göçer, sahibinin bulunması için yardım istedi. Parayı bulduğu yeri tarif eden Göçer'in verdiği bilgiler doğrultusunda çevredeki banka şubeleriyle görüşen zabıta ekipleri, Zeyni Borazan'ın bir miktar para kaybettiğini öğrendi. Yapılan araştırmada paranın Zeyni Borazan'a ait olduğu ve banka şubesinden çıktıktan sonra arka caddeye park ettiği aracına bindiği sırada düşürdüğü anlaşıldı.