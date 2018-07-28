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Duterte'den Ebu Seyyaf'a barış görüşmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

Duterte'den Ebu Seyyaf'a barış görüşmesi çağrısı

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütüne barış görüşmesi çağrısında bulundu.

Duterte, Sulu bölgesinde yaptığı konuşmada, Ebu Seyyaf örgütüne müzakere masasına oturma çağrısı yaparak, "Bu savaşı durdurun." dedi.

Çatışmaların devam etmesi halinde daha fazla kişinin öleceğini söyleyen Duterte, "Çocuklar, ihtiyarlar ve kadınlar acı çekiyor. Ailenizi babasız bırakacaksınız." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Şinhua ajansının haberine göre, Duterte konuşmasında, "Gelin konuşalım. Ne yapmak istiyorsunuz? Birbirimizi öldürmemizi mi istiyorsunuz? Beni herhangi bir yerde öldürebilirsiniz ancak bu size ne kazandırır?" ifadelerini kullandı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

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Anahtar Kelimeler:
ebu seyyaf Rodrigo Duterte

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