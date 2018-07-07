HABER

Duterte'den Hristiyanları öfkelendiren yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 17:42 | Son Güncelleme

Duterte'den Hristiyanları öfkelendiren yorum

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Hristiyanlık inancının temel bazı doktrinlerini sorgulayan yorumları ülkede tartışmalara neden oldu.

abcNEWS'in haberine göre, 73 yaşındaki Duterte, dün memleketi Davao'da düzenlenen bilim ve teknoloji etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, sadece vaftizle arınıldığına inanılan ilk günahın mantığını sorgulayarak, herhangi birinin "Tanrı'yı gördüğünü ve onunla konuştuğunu" kanıtlaması halinde derhal istifa edeceğini söyledi.

Rodrigo Duterte, geçen hafta yaptığı bir konuşmada da Tanrı'ya hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Filipinler Devlet Başkanının yorumları, nüfusun büyük bölümü Roman Katolik olan ülkede tartışmalara neden oldu.

Muhalifler, Hristiyan din adamları, hatta bazı siyasi müttefikleri Duterte'nin açıklamalarını tepkiyle karşıladı.

Filipinli muhalif Senatör Antonio Trillanes IV, açıklamalarının da "Duterte politikalarının zalimliğiyle çok örtüştüğü" yorumunu yaptı.

Filipinler Devlet Bakanlığı Sözcüsü Harry Roque ise geçmişte bir rahibin cinsel tacizine uğradığını itiraf eden Rodrigo Duterte'nin din konusunda fikrini dile getirme hakkı bulunduğunu söyledi.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!
CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildiCHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rodrigo Duterte tanrı

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.