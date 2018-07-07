Duterte'den Hristiyanları öfkelendiren yorum

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Hristiyanlık inancının temel bazı doktrinlerini sorgulayan yorumları ülkede tartışmalara neden oldu.
abcNEWS'in haberine göre, 73 yaşındaki Duterte, dün memleketi Davao'da düzenlenen bilim ve teknoloji etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, sadece vaftizle arınıldığına inanılan ilk günahın mantığını sorgulayarak, herhangi birinin "Tanrı'yı gördüğünü ve onunla konuştuğunu" kanıtlaması halinde derhal istifa edeceğini söyledi.
Rodrigo Duterte, geçen hafta yaptığı bir konuşmada da Tanrı'ya hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.
Filipinler Devlet Başkanının yorumları, nüfusun büyük bölümü Roman Katolik olan ülkede tartışmalara neden oldu.
Muhalifler, Hristiyan din adamları, hatta bazı siyasi müttefikleri Duterte'nin açıklamalarını tepkiyle karşıladı.
Filipinli muhalif Senatör Antonio Trillanes IV, açıklamalarının da "Duterte politikalarının zalimliğiyle çok örtüştüğü" yorumunu yaptı.
Filipinler Devlet Bakanlığı Sözcüsü Harry Roque ise geçmişte bir rahibin cinsel tacizine uğradığını itiraf eden Rodrigo Duterte'nin din konusunda fikrini dile getirme hakkı bulunduğunu söyledi.
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