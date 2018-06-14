Duterte'den toplu konut eylemcilerine müdahale uyarısı

MANİLA (AA) - Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, başkent Manila'daki devlete ait toplu konut inşaatında oturma eylemi yapan protestoculara eylemi sürdürmeleri halinde polis müdahalesiyle karşılaşacakları uyarısında bulundu.
Duterte, kısa adı "Kadamay" olan Yoksullara Karşılıklı Yardım Federasyonu öncülüğünde, başkent Manila'nın doğusundaki Rodriguez kasabasındaki toplu konut projesinden yoksulların faydalanması için oturma eylemi yapan gruplara cuma günü öğlene kadar bölgeyi terk etmelerini, aksi halde polis müdahalesiyle karşılacaklarını bildirdi.
Duterte eyleme müdahale edecek polis birimlerine şiddete başvurmamaları talimatını verdiğini, ancak yasadışı uygulamaları sürdürmekte ısrar edenleri öldürmekten çekinmemelerini söylediğini aktardı.
Kadamay ve diğer gruplar geçen yıl mart ayında Bulacan iline bağlı Pandi kasabasında emniyet mensupları için yapılan bir toplu konut projesinde oturma eylemi gerçekleştirmişti. Duterte, söz konusu eyleme polisle müdahale etmekten kaçınmıştı.
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