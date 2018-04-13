Dutluk Dere Taşkın Koruma Projesi’nde ilk kazma vuruldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Dutluk Dere Taşkın Koruma ve Kanalizasyon Projesi’nde ilk kazma vuruldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çorlu’da hayata geçirilecek projeler arasında yer alan Dutluk Dere Mevkii Taşkın Koruma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi’nde ilk kazma vuruldu. Temel atma töreni ise 17 Nisan 2018 Salı günü gerçekleştirilecek.

Rumeli Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı’nda gerçekleştirilecek olan ve ilk kazması vurulan projenin resmi temel atma töreni ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Çorlu Belediyesi yetkililerinin katılımıyla 17 Nisan 2018 Salı günü yapılacak.