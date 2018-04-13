HABER

Dutluk Dere Taşkın Koruma Projesi’nde ilk kazma vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Dutluk Dere Taşkın Koruma ve Kanalizasyon Projesi’nde ilk kazma vuruldu.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çorlu’da hayata geçirilecek projeler arasında yer alan Dutluk Dere Mevkii Taşkın Koruma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi’nde ilk kazma vuruldu.

Dutluk Dere Taşkın Koruma Projesi’nde ilk kazma vuruldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Dutluk Dere Taşkın Koruma ve Kanalizasyon Projesi’nde ilk kazma vuruldu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çorlu’da hayata geçirilecek projeler arasında yer alan Dutluk Dere Mevkii Taşkın Koruma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi’nde ilk kazma vuruldu. Temel atma töreni ise 17 Nisan 2018 Salı günü gerçekleştirilecek.
Rumeli Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı’nda gerçekleştirilecek olan ve ilk kazması vurulan projenin resmi temel atma töreni ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Çorlu Belediyesi yetkililerinin katılımıyla 17 Nisan 2018 Salı günü yapılacak.

Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklamaKılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklama
Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmiştiAhmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Yatsı namazı vakti kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Yatsı namazı vakti kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Cinayeti koyunun kesik kulağından çözdüler

Cinayeti koyunun kesik kulağından çözdüler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı: Duraklama dönemine girdik!

İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı: Duraklama dönemine girdik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.