Duvara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, bir evin duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü Hasan Gül (58), yaşamını yitirdi.
Bugün saat 11.00 sıralarında, Hasan Gül yönetimindeki 09 LM 467 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi Soğancılar Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet yol kenarında evin duvarına çarptı. Kazada, başından yaralanan evli ve 2 çocuk babası kamyonet sürücüsü Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Terzilik yaptığı öğrenilen Gül'ün cesedi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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