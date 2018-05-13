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Duvarda mahsur kalan oğlağı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 3 katlı bir inşaatın ikinci katındaki çıkıntıda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekipleri kurtardı.

Duvarda mahsur kalan oğlağı itfaiye kurtardı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 3 katlı bir inşaatın ikinci katındaki çıkıntıda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekipleri kurtardı.
Nusaybin ilçesi Nuskent Mahallesi'nde 3 katlı bir inşaatın ikinci katındaki çıkıntıya çıkan oğlağı gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, uzatılan yangın merdiveni ile ulaştığı oğlağı, bulunduğu yerden indirdi.
İtfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, bir süre sonra gelen sahibi, oğlağı alarak evine götürdü.

FOTOĞRAFLI

Duvarda mahsur kalan oğlağı itfaiye kurtardıDuvarda mahsur kalan oğlağı itfaiye kurtardıDuvarda mahsur kalan oğlağı itfaiye kurtardıDuvarda mahsur kalan oğlağı itfaiye kurtardı

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