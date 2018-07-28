Duvarı çöken okulda enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR İstanbul -DHA - SANCAKTEPE'de istinat duvarı çöken okulda iş makineleri ile enkaz kaldırılıyor.
Sancaktepe bulunan Mevlana İlköğretim Okulu'nun istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle çöktü. Çökme sonucunda beton parçaları ve toprak yolu kapattı. Yetkilerin yaptığı incelemelerin ardından iş makileri ve kepçeler kapanan yolu açmak için çalışma başlattı .Zabıta ekipleri çalışmanın yapıldığı alanı demir bariyerler çekerek güvenlik önlemi aldı.
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