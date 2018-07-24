Duvarı yıkan taksi evin salonuna girdi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta kontrolden çıkan taksinin bir apartmanın bodrum katındaki dairenin duvarını yıkıp içeri girmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi Gülistan Sokağı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan Baytar Ç. idaresindeki 34 TCR 09 plakalı taksi, Çevirmeci Sokağı'nda 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evin salonuna girdi.
Kazada sürücü Baytar Ç. ile yanındaki bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkışarak yaralandı. Olay sırasında salonda kimsenin bulunmadığı ve evdekilerin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Apartmanın duvarına sıkışan taksi ise çekici yardımıyla çıkarıldı.
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