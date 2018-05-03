"Duyarsız" minibüs sürücüsünü MOBESE kaydetti

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında olay yerinden "duyarsız" şekilde minibüsüyle geçen şürücüsü MOBESE tarafından kaydedildi.
Kentte meydana gelen bir trafik kazası, MOBESE kamerasına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'teki MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazasının görüntüleri paylaşıldı.
Görüntüde, Karabük-Yenice karayolu Fatih Mahallesi kavşağında iki otomobilin, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştığı, savrulan bir otomobilin kavşağa girmek isteyen ve üzerinde 2 kişi olan bir motosiklete de çarpması yer alıyor.
Kazada, otomobillerin savrulması ve motosiklet üzerindeki 2 kişinin düşmesi görülüyor.
Öte yandan kaza anında olay yerinden geçen bir minibüsün sürücüsünün kazaya aldırış etmeden yoluna devam etmesi de görüntülerde yer alıyor.
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