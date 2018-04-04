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Duygulandıran ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı’nın huzurevi sakinlerini ziyaretinde duygulu anlar yaşandı.Fırsat buldukça yaşlılarımızla sık sık bir araya gelen Kaymakam Sırmalı, huzurevi sakinleri ile birlikte öğle yemeği yedi.Huzurevinde yaşayan yaşlıların gönüllerini alan ve dertlerini dinleyerek sohbet eden Kaymakam Sırmalı: "Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında bir köprüdür.

Duygulandıran ziyaret

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı’nın huzurevi sakinlerini ziyaretinde duygulu anlar yaşandı.
Fırsat buldukça yaşlılarımızla sık sık bir araya gelen Kaymakam Sırmalı, huzurevi sakinleri ile birlikte öğle yemeği yedi.
Huzurevinde yaşayan yaşlıların gönüllerini alan ve dertlerini dinleyerek sohbet eden Kaymakam Sırmalı: "Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında bir köprüdür. Kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, en değerli varlıklarımızdır. Onlara sağlıklı ve mutlu bir hayatı sağlamak hepimizin görevidir. Türk Kültüründe çok önemli konuma sahip olan yaşlılarımız, hürmet ve saygı makamıdır. Yaşlılarımıza daha iyi yaşam koşullarını sağlamak en büyük görevimizdir. Bütün çabamız, üzerimizde emekleri olan eli öpülesi yaşlılarımızın huzur ve mutluluk içinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak ve ihtiyaç duyduklarında devletimizin sıcak yüzünü onlara göstermektir. Bugün yaşlılarımıza daha çok sosyal imkan sağlayan, onların yanında ve onların hizmetinde olan güçlü bir devletimiz var" dedi.
Zaman zaman duygulu anların yaşandığı ziyarette huzurevi sakinleri, hatırlanmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek Kaymakam Ali Sırmalı ve eşi ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Duygulandıran ziyaret

Duygulandıran ziyaret

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