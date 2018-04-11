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Düzce Belediyesi tanıtım atağına geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi kentin tanıtımı noktasında bir çok etkinliğe imza atacak.Düzce Belediyesi; 4-5-6 Mayıs tarihlerinde dördüncüsünü kutlayacakları Düzce Ot Festivali öncesi, iç turizme yönelik olarak da şehrin tabii ve kültürel miraslarını tanıtmak için atağa geçiyor.

Düzce Belediyesi tanıtım atağına geçiyor

Düzce Belediyesi kentin tanıtımı noktasında bir çok etkinliğe imza atacak.
Düzce Belediyesi; 4-5-6 Mayıs tarihlerinde dördüncüsünü kutlayacakları Düzce Ot Festivali öncesi, iç turizme yönelik olarak da şehrin tabii ve kültürel miraslarını tanıtmak için atağa geçiyor. 13-15 Nisan arasında turizm elçileri bloggerlar tabii ve kültürel güzelliklerini yerinde görmek için Düzce’de olacaklar.
Konu ile ilgili olarak Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “Turizm bacasız sanayidir. Ekonomik anlamda şehre katma değer sağlar. Bu bağlamda Düzce’mizin tabii ve kültürel güzelliklerini öncelikli olarak iç turizme tanıtma hedefindeyiz. Hafta sonu ya da günübirlik olarak tatil yapılacak yerler arasında Düzce’nin de olması için gayret göstereceğiz. Diğer bir husus da şehrimizde gastronomi turizmini geliştirmek. Şehre has yemek kültürünü de yapacağımız çalışmalar ile kamuoyunda bilinir hale getireceğiz” dedi.

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