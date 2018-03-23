"Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında Hamburg Ticaret Borsası'nın ziyaret edildiği bildirildi.

Düzce Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındıkta dış ticaretin geliştirilmesi amaçlanan projenin geçen yıl başlatıldığı hatırlatıldı.

Ülke genelinde yapılan veri çalışmaları sonrasında projeye katılan fındık sektörü firmalarının ve borsa temsilcilerinin, Hamburg Ticaret Borsası'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, fındıktaki altyapı çalışmaları sonuçlarının bulunduğu raporlar ile verilerin incelendiği UR-GE projesi kapsamında, Almanya'ya giden heyetin, fındık alanında hizmet veren fabrikaları gezdiği ifade edildi.

Çeşitli fındık ve yan ürün firmalarının ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"19-22 Mart tarihleri arasında yapılan ziyarette proje ortaklarından 5 fındık firması yetkilisi ve borsa temsilcileri, Waren-Verein Hamburg Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Borsa Genel Sekreteri Dr. Helena Melnikov ve Borsa Kuru Gıda Meslek Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Christop Rumop ile bir araya geldi. Fındık sektörü ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, sektöre yönelik Almanya'daki mevcut durum ve heyetin beklentileri konusunda görüşmeler yapıldı."

Heyetin, yapılan toplantıların ardından Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel'i de makamında ziyaret ettiği ve ardından Türkiye'ye döndüğü belirtildi.