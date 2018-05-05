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Düzce Otları Bereket Festivali'nde renkli görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

DÜZCE Otları Bereket Festivali'nde kadınlar doğada yetişen otlardan yaptıkları yiyecekleri tanıtarak, satışa sundu.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Otları Bereket Festivali'nde kadınlar doğada yetişen otlardan yaptıkları yiyecekleri tanıtarak, satışa sundu. Düzce'de doğada yetişen otlardan esinlenerek düzenlenen Düzce Otları Bereket Festivali'nin bu yıl 4'üncüsü yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalin başlangıcı nedeniyle Düzce Belediyesi ve Anıtpark arasında kortej düzenlendi. Korteje Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej sırasında Roman çocukların dansları büyük ilgi topladı. Düzce Belediyesi Bandosu'nun çaldığı şarkılarla oynayan Roman çocuklar korteje büyük eğlence kattı. Anıtpark'ta ise doğal ürünlerin sergilenmesi için stantlar kuruldu. Burada özellikle köylü kadınlar yaptıkları ürünleri hem sergiledi, hem de satışa sundu. Festival hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, "Festival büyük ilgi görüyor. Belediye olarak stantlarımızı kurduk. Bütün ilçelerimizden vatandaşlarımız geldi ve ürünleri sergilemeye başladı. Halkımızın büyük ilgisi var. Büyük kaynaşma var. 1 ton kaldirik otu tüketileceği söyleniyor. Sadece kaldirik değil, birçok ot var. 40 çeşit değişik ot var" dedi.

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