Düzce rafting sporu için gözde yerler arasına girdi.

Cumayeri ilçesindeki Dokuzdeğirmen rafting parkurunda, geçen yıl yaklaşık 100 bin kişinin rafting yaptığı bildirildi.

Bölgenin daha fazla tanıtılması için Turizm Haftası kapsamında İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak, Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak, Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna ile kurum personelleri Melen Çayı'nda rafting yaptı.

Rafting sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Budak, yaklaşık 16 yıldır rafting sporunun yapıldığını belirterek, "Çok yoğun bir ilgi var. 100 bin kişi geçen yıl buraya bu sporu yapmak için geldi. Burada ciddi bir istihdam oluştu. Bunu sürdürebilir hale getirmek için yapay rafting parkurları yapmayı hedefliyoruz. Düzce, rafting sporunda marka haline geldi." dedi.

Düzce'nin Ankara ve İstanbul'a yakınlığı ve doğa turizmi imkanlarının büyük avantaj olduğuna değinen Budak, şöyle konuştu:

"Düzce hem doğa hem de alternatif turizme yatkın. Günübirlik turizm açısından çok yoğun talep görüyor. Biz de gerek valilik gerekse bölge halkı olarak bu turizm hareketliliğine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Düzce rafting, motor sporları ve doğası ile anılmakta. Düzce'yi dört mevsim turizm olarak planlıyoruz. Bu turizmi sürdürebilir hale getirip çalışmalarımıza hız veriyoruz. Raftingde bu yıl 110 bin ile 130 bin arasında bir hedefimiz var. Doğa şartlarına göre yağmur çok yağarsa bu sayı dahada artabilir."