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Düzce üniversitesi 12 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 17:02 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce Üniversitesi’nin 12’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.Düzce Üniversitesi’nin kuruluşunun 12’nci yılı dolayısıyla Cumhuriyet Konferans salonunda program düzenlendi.

Düzce üniversitesi 12 yaşında

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce Üniversitesi’nin 12’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
Düzce Üniversitesi’nin kuruluşunun 12’nci yılı dolayısıyla Cumhuriyet Konferans salonunda program düzenlendi. Kutlama programına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve ev sahibi olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar katıldı.
Açılış konuşmaları kapsamında kürsüye çıkan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce Üniversitesi’nin özgüvenli başarılı öğrenciler yetiştirdiğine dikkat çekerek “Sayın valim, değerli hocalarım, kıymetli öğrenciler, hocamız her şeyi anlattı aslında bize söylenecek pek bir şey kalmadı. Ben şunu belirteyim; biz valimizle ve üniversitemizle birlikte çalışıyoruz. Üniversitemizin her talebini değerlendirerek yerine getirdik. Sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir konu var; üniversitemizi temsilen öğrencilerimizle görüştük. Onlar, yerli otomobil yapmak istiyoruz ancak paramız yok, bize yardımcı olur musunuz dediler. Ben de dedim çocuklar siz buraya geldiniz, yerli otomobil yapmak isteyen milyonluk şirketler var, devletimizin de desteği ile ancak bunlar yapacak. Onlar da çeşitli bölümlerde öğrenim gören gençlerimiz, organize olmuşlar, dediler ki başkanım biz her şeyi ayarladık sadece motora paramız yok. Gerçekten öğrencilerimizin bu gayretini çok takdir ediyorum, gurur duyuyorum. Onlara da söyledim her türlü destekle yanlarındayız. Özgüvenli öğrenciler ile daha güzel yarınlara ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerimler hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce Üniversitesine yapılan hizmetler için kendisine verilen plaketi Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın elinden aldı. Program Düzce Üniversitesi için hazırlanan pastanın kesilmesi ile sona erdi.

Düzce üniversitesi 12 yaşında

Düzce üniversitesi 12 yaşında

Düzce üniversitesi 12 yaşında

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