Düzce Üniversitesi Darülaceze başkanını ağırladı

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Düzce Üniversitesi’ni ziyaret ederek “Tarihten Bir Sayfa, Geçmişten Günümüze Darülaceze” başlıklı bir konferans verdi.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serap Bayram, “Yaratandan Dolayı Yarata Saygı” misyonuyla hareket eden Darülaceze’nin, sevginin gücünü temsil eden, şeffaf ve sosyal bir dayanışma kurumu olduğunu belirtti. Yaşlılara karşı minnet duygusu olmayan bir milletin geleceğe güvenle bakamayacağını söyleyen Serap Bayram, Darülaceze’nin yaşlılara minnet borcumuzu ödemek için ecdadımızın bize bıraktığı en büyük miras olduğunun altını çizdi.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Düzce Üniversitesi ‘nde bulunduğu için memnuniyet duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Darülaceze Başkanlığı’nın 123. yılına girdiğini ifade eden Cebeci, ecdadımızın ne kadar hoşgörülü ve medeni olduğunu anlamak için bu müessesenin yeterli olduğuna vurgu yaptı. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan, mağdur ve mazlum insanlara destek olduklarını dile getiren Hamza Cebeci, Cami, Kilise ve Havranın bir arada olduğu Darülaceze’nin tüm dünyaya örnek olduğunu sözlerine ekledi.

Dünya nüfusunun yaşlandığına dikkat çeken Darülaceze Başkanı, yaşlanan nüfusun yaşlılığını güzel bir şekilde geçirebilmesi için ortam hazırlanması gerektiğini söyleyerek bu kapsamda 150 bin metrekarelik bir alanda yapacakları projenin dünyada benzeri olmadığına işaret etti. Darülaceze olarak şu anda 510 kişiye hiçbir ücret almadan hizmet verdikleri bilgisini paylaşan Cebeci, asil milletimizin yardımlarıyla bakıma muhtaç yaşlı ve çocuklara bu hizmetleri vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dillendirdi.

Ülkemiz için mücadele edecek genç neslin önemine de vurgu yapan Hamza Cebeci, en büyük düşmanın tembellik olduğunu belirterek bugünün ve geleceğin teminatı olan gençlerimizin çok çalışması gerektiği tavsiyesinde de bulundu.

Programın sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’ye plaket takdim edildi.