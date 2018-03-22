Düzce Üniversitesi Düzcelileri ağırlıyor

Gerek eğitim-öğretim, gerek bilimsel proje, gerekse sürdürülebilir kalkınma alanlarında bölgeye önemli hizmetler sunan Düzce Üniversitesi, bu kez “Açık Kampüs” uygulamasıyla Düzce halkını ağırlamaya hazırlanıyor.

Üniversite-şehir bütünleşmesini sağlamak ve halkın Düzce Üniversitesi’ni daha iyi tanımasını sağlamak amacıyla her ayın son Çarşamba günü gerçekleştirilecek “Açık Kampüs” uygulamasının ilki, 28 Mart 2018 tarihinde başlıyor.

Program kapsamında, saat 09.00 ve saat 13.00’da iki grup şeklinde Anıtpark Meydanı’ndan Düzce Üniversitesi’ne ait araçlarla Konuralp Kampüsü’ne gelecek olan vatandaşlar, Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etme imkanı elde edecek.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Düzce Üniversitesi olarak şehir-üniversite bütünleşmesine ve güç birliği oluşmasına katkı sağlayacak Açık Kampüs etkinliğimize tüm Düzcelileri davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.