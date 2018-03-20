HABER

Düzce Üniversitesi öğrencileri lojistik ve ticaret buluşmasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü ile İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği “VIII.

Düzce Üniversitesi öğrencileri lojistik ve ticaret buluşmasına katıldı

Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü ile İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği “VIII. Lojistik ve Ticaret Buluşması” etkinliğine, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri de katıldı.
Lojistik ve ticaretin en uygun nasıl buluşması gerektiğini açıklayabilme amacıyla 2009’dan itibaren her yıl sektör profesyonelleri ve akademisyenlerin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, çeşitli üniversite ve liselerden uluslararası ticaret ve lojistik bölümü öğrencileri katılım gösterdi.
Maltepe Üniversitesi Reşit Galip Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, ticaret ve lojistiğin bugünü, yarını ve geleceği konuşularak sektörle ilgili büyük resim tartışıldı. Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri de Öğretim Görevlisi İlyas Temel Şafak rehberliğinde Düzce Üniversitesi’ni temsil ettiler.
Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ile de bir araya gelen Düzce Üniversitesi öğrencileri, bilgilerini pekiştirme, sektör profesyonellerini dinleme ve sektördeki son gelişmeleri öğrenme imkanı buldular.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.