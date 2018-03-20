Düzce Üniversitesi öğrencileri lojistik ve ticaret buluşmasına katıldı

Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü ile İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği “VIII. Lojistik ve Ticaret Buluşması” etkinliğine, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri de katıldı.
Lojistik ve ticaretin en uygun nasıl buluşması gerektiğini açıklayabilme amacıyla 2009’dan itibaren her yıl sektör profesyonelleri ve akademisyenlerin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, çeşitli üniversite ve liselerden uluslararası ticaret ve lojistik bölümü öğrencileri katılım gösterdi.
Maltepe Üniversitesi Reşit Galip Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, ticaret ve lojistiğin bugünü, yarını ve geleceği konuşularak sektörle ilgili büyük resim tartışıldı. Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri de Öğretim Görevlisi İlyas Temel Şafak rehberliğinde Düzce Üniversitesi’ni temsil ettiler.
Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ile de bir araya gelen Düzce Üniversitesi öğrencileri, bilgilerini pekiştirme, sektör profesyonellerini dinleme ve sektördeki son gelişmeleri öğrenme imkanı buldular.
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