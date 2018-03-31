Düzce Üniversitesi “Temiz Üniversite-Temiz Düzce” etkinliği ile farkındalık oluşturdu

Düzce Üniversitesi, ilk kez düzenlediği “Temiz Üniversite-Temiz Düzce” etkinliği ile çevre temizliği konusunda da sosyal farkındalık oluşturdu.

“Sağlıklı toplum temiz çevreyle başlar” ilkesinden hareketle hayata geçirilen etkinlikte, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başta olmak üzere, üniversite yönetimi, akademik ve idari birim yöneticileri, personelleri ve öğrencileri, Konuralp Kampüsünde temizlik faaliyeti gerçekleştirerek örnek bir toplumsal uygulamaya imza attı.

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Merkezi Derslikler, DÜBİT, Diyabet Ormanı, yollar ve duraklar itinalı çalışma sonucunda temizliğine kavuştu. Ruandalı öğrencilerin de eşlik ettiği etkinlikte, yeşil ve temiz Düzce’mize yakışan bir Üniversite alanı oluşturuldu.

Adını dünya genelinde açıklanan “Yeşil Üniversiteler” listesine yazdırmayı başaran Düzce Üniversitesi, daha temiz ve yeşil bir kampüs için önemli bir sosyal duyarlılık örneği sergileyerek kamuoyunun takdirini kazandı.

Sürdürülebilir bir yaşam için akademik çalışmaların yanı sıra doğaya saygılı bireyler yetiştirmeyi de önemli bir misyon olarak gören Düzce Üniversitesi, “Temiz Üniversite-Temiz Düzce” etkinliğini her ayın son Cuma günü gerçekleştirecek.