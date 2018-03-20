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Düzce Üniversitesi’nde 12. kuruluş yıldönümü konseri gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:40 | Son Güncelleme

Kuruluşunun 12.

Düzce Üniversitesi’nde 12. kuruluş yıldönümü konseri gerçekleştirildi

Kuruluşunun 12. yılını görkemli bir törenle kutlayan Düzce Üniversitesi’nde, bu anlamlı güne özel, Tınılar Halk Müziği Topluluğu tarafından bir konser programı gerçekleştirildi.
Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda icra edilen ve Düzce Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Akdemir’in yönettiği, Öğretim Görevlisi Kemal Akademir’in ise sanat yönetmenliğini üstlendiği konsere; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katılım gösterdi.
Konser öncesinde konuşan Müslüm Akdemir, Düzce Üniversitesi’nin 12. Kuruluş Yıldönümünü kutlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Ayrıca Dr. Öğretim Üyesi Akdemir, Düzce Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese ve yaptıkları çalışmalarda kendilerine her türlü desteği sağlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran’a da teşekkür etti. Öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden Akdemir, konserin herkes için eğlenceli geçmesi temennisinde bulunarak sözlerini sonlandırdı.
Ülkemizin farklı yöreleri ile Rumeli ve Azerbaycan kültürlerine ait, birbirinden değerli halk müziği eserlerinin seslendirildiği konserde, Düzce Üniversitesi öğrencileri başarılı bir sahne performansı sergiledi. Duygu yüklü şarkıları ve ezgileri notalara döken ve seslendiren öğrenciler, dinleyicileri adeta düşsel bir yolculuğa çıkarttı. Konserin sonuna doğru Tınılar Halk Müziği Topluluğu korosuna katılan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, öğrencilerle birlikte eserlere eşlik etti.
Program sonunda kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin oldukça başarılı bir konser icra ettiklerini dile getirerek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Böyle başarılı öğrencilerin Düzce Üniversitesi’ni tercih ettiklerinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Rektör Çakar, koroda olduğu gibi her zaman böyle uyum içerisinde çalışmanın başarılı sonuçlar doğuracağını belirtti.
Kuruluş yıldönümü dolayısıyla verilen konserde görev alan herkese gerçekleştirdikleri başarılı sunum ve emekleri için teşekkür belgesi veren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, konsere katılım gösterenlere de teşekkür ederek programı sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi’nde 12. kuruluş yıldönümü konseri gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi’nde 12. kuruluş yıldönümü konseri gerçekleştirildi

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