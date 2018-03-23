Düzce Üniversitesi’nde Dünya Ormancılık Su ve Meteoroloji günleri etkinlikleri başladı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Dünya Ormancılık, Su ve Meteoroloji Günleri ve Orman Haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri başlattı.

Sürdürülebilir bir hayat için, doğal ekosistemi korumak amacıyla başlatılan farkındalık etkinlikleri kapsamında Orman Fakültesi sergi alanında kurulan; “Doğa ve Bilim, İstanbul’da Bahçe ve Çiçek, Ahşap Oyuncak, ve Biyolojik Çeşitlilik “sergileri, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla açıldı. Stantları ziyaret eden Rektör Çakar, katılımcı firma temsilcilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Gerçekleştirilen sergi açılışının ardından Orman Fakültesi Konferans Salonu’nda “Bir Doğa ve Kültür Mirası Belgrad Ormanı" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Konferansın ilk sunumunu gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Hüseyin Çolak, ormanların faydasının yeni yeni anlaşıldığını belirterek orman alanlarından su ihtiyacının karşılanabileceğinin, bundan yedi yüz yıl önce Roma döneminde öğrenildiğini katılımcılarla paylaştı.

Hem kültür mirası, hem de orman çeşitliliği açısında Belgrad ormanının büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çolak, buradaki 5 bin dekarlık küçük bir alanın; 18 ağaç, 41 çalı, 169 kuş ve 53 memeli türüne barınaklık yaptığını vurguladı. Belgrad ormanının tarih boyunca hem kültürel, hem de biyolojik çeşitlilik bakımından bütün Avrupa’nın ve dünyanın ilgisini çektiğini ifade eden misafir konuşmacı, “Bu biyolojik çeşitlilik ve zenginlik, yıllar önce farkına varılmıştır. Belgrad ormanının UNESCO karma miras listesine girmesi gerekir. Bunun için gerekli olan birçok özelliği ve çeşitliliği içerisinde barındırıyor.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üy. Simay Kırca ise; yaptığı sunumda, Belgrad Ormanı’nın tarih öncesinden beri var olduğunu belirterek, Bizans ve Osmanlı döneminde şehir suyunun sağlanmasında, su kaynak merkezi olarak kullanıldığının ve buraların titizlikle korunduğunun altını çizdi. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Belgrad Ormanı’nda Mimar Sinan tarafından 27 adet su kemeri ile 4 adet bentin yapıldığını katılımcılarla paylaşan Simay Kırca, şehre su sağlamak için 9 yılda tamamlanan bu yapıların mimarlık ve mühendislik açısından eşsiz olduğunu belirtti. Konuşmacı, kültür mirasının korunmasına önem verilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.