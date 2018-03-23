Düzce Üniversitesi’nde Nevruz neşeyle karşılandı

Düzce Üniversitesi Türk Birliği Topluluğu tarafından düzenlenen “Nevruz Şenliği”, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinliklerde Nevruz’un baharın uyanışını ifade ettiği, Türklerin geleneksel bayramı olduğu dile getirildi. Açılış konuşmalarının sonrasında, nevruz ateşi yakılarak demir dövme etkinliği gerçekleştirildi. Mehter takımının sergilediği gösteriler de katılımcılardan tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin nevruz ateşinin üzerinden atlamasıyla devam eden etkinlilerde, Nevruz Bayramı’nın kültür coğrafyamızda yaşayan tüm insanların huzur ve barış içinde kardeşçe yaşamasına vesile olması temennileri paylaşıldı.