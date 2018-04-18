Düzce Üniversitesinden Eskişehir’e bilimsel gezi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencileri, Eskişehir’e gelerek yapay jeoparkı ziyaret etti.

Peyzaj Bölümü birinci sınıf öğrencisi 50 kişilik bir grup, Orman Fidanlığında ve Toprak Araştırma Enstitüsüne gezi düzenledi. İlk olarak henüz yapım aşamasında olan kayaç parkını dolaşan grup, daha sonra Orman Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ve yapay jeopark olarak adlandırılan alanı gezdi. Yapay jeoparkın içerisinde bulunan ve toprağın ham maddesi olan kaya çeşitleri hakkında Toprak Araştırma Enstitüsünde görev yapan Orman Yüksek Mühendisi Dr. Nejat Çelik öğrencilere bilgi verdi. Türkiye’nin dört bir köşesinden getirilen 81 çeşit kaya ve maden hakkında açıklamalarda bulunan Çelik, toprağın oluşumunu anlattı. Programın 2’nci bölümünde ise Orman Fidanlığı gezildi. Fidanlık Müdür Yardımcısı Niyazi Damar ve mühendisler fidan üretimin safhalarını anlatarak özellikle peyzaj alanında kullanılan çalı türleri ile park-bahçe bitkileri üzerinde duruldu. Daha sonra Orman Toprak ve Ekoloji Enstitüsü gezilirken burada da toprak ve su analizlerinin nasıl yapıldığı incelendi.

Düzce Üniversitesinden gelen öğrenciler şehir merkezini ve Tarihi Odunpazarı Bölgesini de gezdikten sonra kentten ayrıldılar.