Düzce ve Kastamonu'daki FETÖ/PDY operasyonu

Düzce ve Kastamonu'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen eski Bank Asya şube müdürü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu'da gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen eski Bank Asya şube müdürünün savcılık işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüpheli B.A. tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün adliye yapılanması içerisinde infaz koruma memurlarının sohbet toplantılarını organize ettiği belirlenen bir kişiyle eski Bank Asya şube müdürü ve 2 şüphelinin yakalanması için 13 Şubat'ta çalışma başlatılmıştı. Düzce ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilenlerden K.T. tutuklanırken, Z.S. ve E.S. yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.