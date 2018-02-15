HABER

Düzce ve Kastamonu'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 20:44 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen eski Bank Asya şube müdürü tutuklandı

Düzce ve Kastamonu'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen eski Bank Asya şube müdürü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu'da gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen eski Bank Asya şube müdürünün savcılık işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüpheli B.A. tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün adliye yapılanması içerisinde infaz koruma memurlarının sohbet toplantılarını organize ettiği belirlenen bir kişiyle eski Bank Asya şube müdürü ve 2 şüphelinin yakalanması için 13 Şubat'ta çalışma başlatılmıştı. Düzce ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilenlerden K.T. tutuklanırken, Z.S. ve E.S. yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce FETÖ/PDY operasyonu

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alperenlerden 'Mehmetçik' için kan bağışı

Alperenlerden 'Mehmetçik' için kan bağışı

Bakan Tüfenkci: Tüm olumsuz şartlara rağmen uzun vadede planlar yapabiliyoruz

Bakan Tüfenkci: Tüm olumsuz şartlara rağmen uzun vadede planlar yapabiliyoruz

Soyağacını arayanların sayısı 3 milyonu geçti!

Soyağacını arayanların sayısı 3 milyonu geçti!

Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”

Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabul etti

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.