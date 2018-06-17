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Düzce'de 2 gündür kayıp olan kişi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 18:54 | Son Güncelleme

Bayram günü evden ayrılan ve kendisininden haber alınamayan 55 yaşındaki adam, AFAD, Jandarma ve DAKE ekipleri tarafından dere yatağında aranıyor

Düzce'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü evden ayrılan ve kendisininden haber alınamayan 55 yaşındaki Ekrem Dindar için arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Hacıaliler köyünde yaşayan Ekrem Dindar, bayramın 1. günü bisikletine binerek evinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde eve dönmeyen Dindar, yakınları tarafından aranmaya başlandı. Arama çalışmalarında başarılı olamayan Dindar'ın yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çevre araması yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadesinin ardından Dindar'ın köyün yakınındaki bir dere yatağı kenarında görüldüğü bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine arama çalışmalarını bu bölge üzerinde yoğunlaştıran ekipler, AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) dalgıç ekipleri ile dere yatağına girdi.

Burada Dindar'a ulaşılamazken, çalışmaların bölge genişletilerek devam edeceği öğrenildi.

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Düzce arama Kayıp

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